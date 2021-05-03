Российский блогер умер после 40-дневного испытания голодом

В Абхазии умер российский блогер Виталий Выграновский, который не ел и не пил 40 дней. Об этом в социальных сетях сообщили его знакомые.

40-летний мужчина начал свой жёсткий эксперимент в середине марта в Москве. В своём ютуб-канале Выграновский рассказывал, что на 10-й день его самочувствие ухудшилось, из-за чего он решил сменить обстановку и уехал в Абхазию.

Фото © VK / Виталий Выграновский

На двадцатый день мужчина достиг "полного очищения", но заметил, что у него сильно снизился вес и видоизменились мышцы. Из-за слабости он мог только ходить, поскольку на другую активность у него уже не хватало энергии. А на 35-й день к слабости добавилась апатия, блогер рассказывал, что ему постоянно хочется спать. Однако даже после этого Виталий не собирался прерывать голодовку. После завершения жуткого эксперимента Выграновский остался жив, но не стал показывать себя подписчикам.

Фото © VK / Виталий Выграновский

"Это была просто игра, которую я принял", — рассказывал мужчина о своём эксперименте подписчикам в последнем видеоролике.

Стоит отметить, что знакомые Выграновского в соцсетях пишут, что Виталий умер якобы из-за того, что хотел сделать упражнения на "петле Глиссона", но из-за ослабленного состояния у него пережало сонные артерии. Однако никакого официального подтверждения этой информации нет.

Ранее популярный блогер раскроил себе череп на глазах у друзей, снимая для канала безумный трюк в океане. Парень получил множественные травмы, но ему повезло, что он не ослеп и вообще остался жив.

Авторы