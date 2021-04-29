Популярный блогер раскроил себе череп на глазах у друзей, снимая для канала безумный трюк в океане

Сначала Джефф лишь обмолвился о том, что получил травмы во время съёмки видеоблога, заставив фанатов гадать, что же с ним случилось. Но теперь парень решил раскрыть, как получил "боевые шрамы", пишет The Sun. У себя на ютуб-канале он опубликовал несколько роликов, где показал кадры роковой съёмки и запись из больничной палаты. А в Сети стало распространяться полное видео инцидента.

Видео © YouTube / Хассанеин Мустафа

Как выяснилось, парень пострадал во время трюка, когда его верёвкой привязали к экскаватору, стоявшему в океане, и стали раскачивать над водной гладью. В какой-то момент Джефф со всей силы врезался в стрелу и упал вниз, к нему побежали перепуганные друзья, которые подумали, что он разбился насмерть.

Скриншот © YouTube / Jeff Wittek

Блогера срочно доставили в больницу, и пациент был потрясён, когда пришёл в себя и осознал, что случилось. Парень получил множественные травмы, но ему повезло, что он не ослеп и вообще остался жив. По словам Джеффа, он побыстрее хочет забыть о произошедшем и стереть тот злосчастный день из памяти.

Когда я очнулся в больнице, я был в шоке, мне было очень больно. <...> Я порвал связки, сломал стопу, бедро, проломил череп в девяти местах, травмировал глазницу, чуть не потерял глаз и чуть не умер Джефф Виттек

Фото © Instagram / jeff

Джефф Виттек — звёздный стилист, парикмахер, актёр и успешный блогер, на ютуб, инстаграм и тикток которого в совокупности подписано около 8 млн человек. Парень делится кадрами из жизни, моментами с работы и сотрудничает с другими блогерами. Роковой трюк он снимал при участии популярного блогера Дэвида Добрика.

Авторы