Евросоюз выразил протест постпреду РФ в связи с санкциями против своих граждан

Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против группы граждан ЕС и ограничений в отношении недружественных стран на российской территории. Там также заявили об озабоченности последствиями данных действий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

"Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций", — говорится в документе.

В Евросоюзе заявили, что создание Россией списка "недружественных стран" и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях ЕС с Правительством РФ. Там также отметили, что оставляют за собой право на ответные меры на решение Москвы.

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

Авторы