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В Мурманске бродячие собаки едва не загрызли школьницу, оставив на теле свыше сотни укусов

Повреждения зафиксированы на лице, теле и конечностях малышки, она госпитализирована.

3 мая 2021, 16:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Мурманске 2 мая на девочку 2012 года рождения напали две бродячие собаки. Ребёнка доставили в больницу, где медики зафиксировали на теле, лице и конечностях более ста укусов, передаёт СУ СК РФ по региону.

По факту агрессии животных возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате чего допущено нападение собак на ребёнка. Следователи изъяли одежду пострадавшей, записи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в Татарстане стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика. Ребёнка спасли от гибели местные жители, которые разогнали псов. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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