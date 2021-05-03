Фанаты "Спартака" и "Арсенала" кидались креслами во время матча
Инцидент произошёл на стадионе в Туле во время матча РПЛ.
Во время игры 28-го тура Российской премьер-лиги в Туле между московским "Спартаком" и местным "Арсеналом" произошла потасовка фанатов. Они начали выяснять отношения на трибунах, а после взялись за пластиковые кресла и стали кидать их друг в друга. Пришлось вмешаться полицейским.
Отметим, что "Спартак" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1 и вернулся на второе место в турнирной таблице.
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