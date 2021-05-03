Фанаты "Спартака" и "Арсенала" кидались креслами во время матча

Во время игры 28-го тура Российской премьер-лиги в Туле между московским "Спартаком" и местным "Арсеналом" произошла потасовка фанатов. Они начали выяснять отношения на трибунах, а после взялись за пластиковые кресла и стали кидать их друг в друга. Пришлось вмешаться полицейским.