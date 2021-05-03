В Бурятии туристы попали под лавину: один человек погиб, двое пропали без вести
Ещё двоим удалось спастись. К месту трагедии следуют спасатели.
Фото © Pixabay
В Тункинском районе Бурятии пятеро туристов попали под сход снежной массы. В результате происшествия троих полностью засыпало, при этом один из путешественников погиб, двое пропали без вести. Ещё двоим туристам удалось спастись, рассказал источник Лайфа в экстренных службах.
"Спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших", — указали в республиканском агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В МЧС России по Бурятии Лайфу сообщили, что инцидент произошёл вечером 3 мая на перевале Горелова вблизи посёлка Монды. В районе схода лавины находилась незарегистрированная группа туристов из пяти человек, уточнили в ведомстве.
Ранее в Якутии произошёл сход снежной лавины прямо на автодорогу. В оказавшихся в ледяном плену автомобилях находилось семь человек, один из них погиб.
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