Киркоров назвал главную "врушку" треш-шоу "Маска", которой удалось обмануть детектор лжи

Известный певец Филипп Киркоров, который был членом жюри второго сезона треш-шоу "Маска", рассказал, кому из участников удалось обмануть детектор лжи.

"Крокодил, Белый Орёл. О, Лама! Да, это Лама. У нас с ним был детектор лжи, и были вопросы такие. Как он обманул детектор лжи, я не понимаю. Но каким-то образом у него это получилось", — рассказал артист в программе "Звёзды сошлись", когда ведущие попросили его раскрыть, кто был самой большой "врушкой".

А певица Валерия, которая также была членом жюри, не смогла ответить на данный вопрос, уточнив, что правом на враньё не пренебрегал никто их участников и "привирали все".

Напомним, до финала проекта дошли четыре участника. Крокодил, под маской которого скрывался певец Jony, ставший победителем проекта, в образе Змеи на сцену выходила экс-солистка "Инь-Ян" Юлия Паршута, а костюм Зайца скрывал Тимура Батрутдинова. А маску главной "врушки" Ламы носил оперный певец Юсиф Эйвазов.

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