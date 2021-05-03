В треш-шоу "Маска" на НТВ победили парни из Баку

Второй сезон самой популярной программы российского ТВ завершился победой артиста, которого пока мало знает аудитория российских телеканалов, но с таким лобби это лишь вопрос времени.

"Маска" закрепила за собой звание самого рейтингового телепроекта последних двух лет. Напомним, что в основе шоу — знаменитости, которые поют в огромных масках. Жюри (Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Александр Ревва и Регина Тодоренко) и зрители каждый выпуск разоблачают по одному персонажу. Звучит довольно тривиально, но всё это подогревается режимом сверхсекретности — сами звёзды обязаны заплатить миллионные штрафы, если об их участии кто-то узнает по их вине. Кроме того, НТВ серьёзно вложился в постановку каждого выступления и нелепые персонажи, которые изначально вызывали снисходительные усмешки, в итоге очень часто заставляли плакать жюри и зрителей — такова сила контраста.

Бомбидзе!

В финале рассекречены сразу четыре персонажа: Заяц — Тимур Батрутдинов, Змея — Юлия Паршута, Лама — Юсиф Эйвазов и победитель второго сезона — Крокодил — Jony. Не сказать, что зрители были удивлены, чем ближе был финал, тем больше было сливов и спойлеров. Вот уж кто действительно был в масках, так это члены жюри, которые нарочито показывали эмоции неожиданности при каждом разоблачении. Вообще, весь второй сезон прошёл под маской одного большого лицемерия, о чём и "бомбят" всю дорогу зрители в социальных сетях. Их претензии чаще всего касались спорных решений, таких как вывод из проекта Носорога, под маской которого был Кирилл Туриченко. Этот персонаж, благодаря своему мастерству исполнения, стал самым популярным и любимым, но продюсерам шоу, видимо, он сильно мешал . Тем не менее даже после окончания второго сезона в соцсетях и на YouTube продолжают появляться комментарии, в которых победителем называют именно Носорога. Туриченко завоевал аудиторию вопреки, а не благодаря шоу "Маска".

Чужая поляна

Лайф писал о кумовстве, которое процветает в кулуарах проекта, но в финале всё окончательно встало на свои места. Не нужно быть Марленом, чтобы проследить связь от происхождения генерального продюсера НТВ — к победителю второго сезона. И Тимур Вайнштейн, и Jony (Джахид Гусейнли — настоящее имя артиста) родом из Азербайджана. Владелец российской франшизы The Mask Singer когда-то играл в КВН и даже был художественным руководителем команды "Парни из Баку". По первому образованию он врач-психиатр и хорошо понимает, какие эмоции нужно давать аудитории… Аудитории телеканала, который, как и всё российское телевидение, стремительно теряет рейтинги. Вайнштейн чётко понимает, что нужно привлекать новую аудиторию, а значит, нужно заходить на поляну Сети. Jony — звезда именно оттуда, из социальных сетей, YouTube и "Тиктока". Возрастная аудитория его практически не знает. Тут всё идеально совпало: талантливый, да ещё и свой…

Богема

Другой фронт продюсерского попадания — аудитория богемы. Где НТВ и где Большой театр, спросите вы, но и тут у Вайнштейна получилось дать внятный ответ. Оперный певец, муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов придал телепроекту лоска. О том, что под маской Ламы скрывается именно этот артист, Лайф также рассказывал ранее , когда его косвенно выдала жена Тимура Вайнштейна — бывшая гимнастка Яна Батыршина. Но тогда эта догадка не казалась частью какой-то большой иллюзии. Эйвазов является народным артистом Азербайджана. Как говорится, "Совпадение? Не думаем…". Но опять же, талант Эйвазова признают даже самые озлобленные комментаторы. А сам он принял решение, что теперь будет петь не только для искушённой публики.

Ничего личного

Третья деталь этого пазла — нелицеприятная для создателей проекта. Напомним, что в первом сезоне в жюри был Гарик Мартиросян, на месте которого теперь оказался Александр Ревва. Резидент Comedy Club покинул шоу без объяснения причин, но среди версий самой убедительной был конфликт со спонсором. Мол, Мартиросян по политическим и личным мотивам отказался участвовать в проекте, который финансируется азербайджанским производителем чая (обстановка между этими двумя странами сейчас настолько обострена, что публичные персоны, имеющие азербайджанские или армянские корни, занимают либо категоричную позицию, либо держатся в стороне. — Прим. Лайфа).

Для Вайнштейна политика не является фактором сдерживания. Ничего личного — только бизнес, как говорится. И надо признать, что он произвёл революцию в развлекательном телевизионном жанре. Можно сколько угодно говорить про несправедливость жюри, кумовство, открытое лоббирование земляков, но факт остаётся фактом: шоу "Маска" — самая рейтинговая программа на современном российском телевидении. В основе этого успеха — смелые эксперименты и провокации. Когда-то похожую карту разыграли армянские кавээнщики и так появился Comedy Club на ТНТ, теперь вот очередь парней из Баку на НТВ.

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