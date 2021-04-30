100 кнопок и кричащие судьи: шоу "Ну-ка, все вместе!" наступает на пятки "Маске"

Как один продюсер "взрывает" рейтинги российских каналов с помощью треша и любви к родине.

Для тех, кто уже давно не включал телевизор, программа "Ну-ка, все вместе!" — аналог популярного британского телепроекта All Together Now. Если кратко, то это то же самое, что "Голос", только в жюри 100 человек и у каждого своя красная кнопка. Задача участника конкурса — спеть так, чтобы число голосов приблизилось к максимуму. Так, участница, набравшая в третьем сезоне 99 баллов, в итоге победила в финале и получила 1 млн рублей. Но она оказалась не единственной победительницей: Николай Басков решил подарить точно такую же сумму от себя лично другой девушке, которая спела русскую народную песню.

Амфитеатр

Фото © Instagram / nukavsevmeste_official

"Ну-ка, все вместе!" — сверхдорогой проект для российского ТВ. Основной декорацией выступает амфитеатр с плазменными панелями, в котором восседает 100 судей. В жюри много знаменитостей и просто людей, недалёких от шоу-бизнеса. Негласным лидером является Сергей Лазарев, его мнение ценится особо, за его реакцией следят другие судьи, и именно он может позволить себе отчитать любого из них, как это было в случае с будущей победительницей третьего сезона.

Белая ворона

Кадр из видео YouTube / Rus TV

28-летняя Сюзанна Мелконян исполнила песню I Surrender Селин Дион и заставила проголосовать за себя 99 человек. Единственным членом жюри, которая не нажала красную кнопку, стала звезда музыкальной эстрады начала 2000-х Саша Градива.

Он вскочил и просто орал в мою сторону: "Саша, у неё же всё было идеально!" Да, у этой женщины был голос, как у Селин Дион, только громче. Но мне не нравится Селин, мне не нравится громкое пение... Я была просто ошарашена, столько негатива на меня вылилось, мне даже было сложно говорить Саша Градива

Небожители

Фото © Instagram / nukavsevmeste_official

Впрочем, голос Градивы никак не повлиял на судьбу Мелконян — девушка победила в третьем сезоне и получила 1 млн руб. Это также одно из преимуществ данного формата — количество судей позволяет относиться бережнее к исполнителям и легко расставаться с членами жюри, которые по каким-то причинам не могут принять участие в проекте. Незаменимых, как говорится, тут нет — в отличие от "Голоса", где жюри — это боги, каждый из которых может решить судьбу исполнителя.

Золотое сердце

Фото © Instagram / nukavsevmeste_official

При этом роль ведущего в проекте так же значима, как и та роль, которую в детском "Голосе" отыгрывает Дмитрий Нагиев. Но если он может лишь оказать психологическую поддержку, то Николай Басков решил помочь материально (трудно вообразить, чтобы Нагиев заявил, что не согласен с кем-то из наставников, и решил дать денег тому, кто не победил в проекте).

Фото © Instagram / bakhchalova_official

Одной из лучших в третьем сезоне "Ну-ка, все вместе!" была Ксения Бахчалова. В финале она исполнила русскую народную песню "Ты река ли, моя реченька". Она собрала 88 голосов и не смогла продолжить битву за Гран-при, но именно Басков решил изменить формат шоу ценой собственного кошелька. Ведущий возмутился тем, что "мы отдаём предпочтение западной музыке", а своей почему-то стесняемся.

Понимаете, мы живём в России! Да, мы можем восхищаться западными исполнителями, но меня поражает, что мы всё время принижаем себя, смотрим на них и говорим: "Ой, какие они гениальные!" Они — это они, а тут русская песня, прочтение уникальное. Я хочу сказать, что вы набрали 88 баллов и этого не хватило, чтобы победить, но вы поёте лучше многих тут... У нас есть Гран-при, и он достанется кому-то из тех, кто набрал больше 90 баллов, а я в таком же объёме дарю вам этот приз. Потому что иногда художник не должен быть голодным! Николай Басков

Атлант расправляет плечи

Фото © Instagram / yana__batyrshina

Был ли это продуманный ход певца, или же решение возникло спонтанно, но именно этот жест заставил тысячи комментаторов со всей страны завалить словами благодарности Николая Баскова и поднять шоу на тот уровень, где оно сейчас и находится, наступая на пятки "Маске". Выходит, что один и тот же продюсер Тимур Вайнштейн (его компания "ВайТ Медиа" обладает правами на франшизы "Маски", "Ну-ка, все вместе!", "Ты супер!", "Один в один" и др.) может добиваться рейтингов не только с помощью треша и хайпа, но и угадывая настроения публики, которая давно перестала комплексовать и осторожной поступью учится ценить свою культуру.

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