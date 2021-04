100 кнопок и кричащие судьи: шоу "Ну-ка, все вместе!" наступает на пятки "Маске"

Для тех, кто уже давно не включал телевизор, программа "Ну-ка, все вместе!" — аналог популярного британского телепроекта All Together Now. Если кратко, то это то же самое, что "Голос", только в жюри 100 человек и у каждого своя красная кнопка. Задача участника конкурса — спеть так, чтобы число голосов приблизилось к максимуму. Так, участница, набравшая в третьем сезоне 99 баллов, в итоге победила в финале и получила 1 млн рублей. Но она оказалась не единственной победительницей: Николай Басков решил подарить точно такую же сумму от себя лично другой девушке, которая спела русскую народную песню.