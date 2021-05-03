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Сам потерял племянницу: в Волгограде заступились за водителя микроавтобуса после гибели баскетболисток в ДТП

Во время движения мужчина держал безопасную дистанцию, следовал в потоке, а также пытался уйти от столкновения, однако авария произошла моментально.

3 мая 2021, 16:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Водитель микроавтобуса, который перевозил юных баскетболисток на соревнования в Черкесск и попал в смертельную аварию на трассе в Ставропольском крае, не в первый раз работал со школой олимпийского резерва № 2, никаких претензий к нему никогда не было. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на источник.

"В микроавтобусе были и ремни безопасности, там же ехали дети тренеров, племянницы водителя Руслана. Никто, понимаете, никто и никогда не станет подвергать своих детей риску. Руслан хороший парень и водитель очень аккуратный и осторожный", — сказал собеседник издания.

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Кроме того, на трассе Руслан Нахметов старался держать безопасную дистанцию в потоке, так как дальше по дороге шёл подъём. Ехал он осторожно и без превышения скорости. В транспортном средстве также находились две племянницы водителя — одна из них погибла в страшном ДТП — и его сестра с мужем.

Руслан до последнего пытался уйти от столкновения, уточнил собеседник, однако всё произошло за доли секунды, сделать в этой ситуации ничего другого он не мог.

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Сами же соревнования (и те, куда ехала команда, и все другие, даже обязательные) всегда оплачивались родителями учеников. После аварии в школе прошли обыски, были изъяты оригиналы всех документов и компьютер. Сейчас волгоградцы переживают за тренеров учебного заведения.

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Напомним, страшная авария произошла на трассе в Ставропольском крае, по которой ехали юные спортсменки из Волгограда на соревнования по баскетболу в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки. Решение об аресте Руслана Нахметова пока не принято.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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