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Стали известны планы Байдена на встречу с Путиным

На сегодняшний день Россия не давала официального согласия на проведение саммита.

3 мая 2021, 17:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / MELINA MARA</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / MELINA MARA

Президент США Джо Байден хочет обсудить на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

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Блинкен заметил, что Байден ещё до вступления в должность президента говорил, что, если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, США примут ответные меры.

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Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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