Стали известны планы Байдена на встречу с Путиным
На сегодняшний день Россия не давала официального согласия на проведение саммита.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / MELINA MARA
Президент США Джо Байден хочет обсудить на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"Мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.
Блинкен заметил, что Байден ещё до вступления в должность президента говорил, что, если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, США примут ответные меры.
Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.
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