Известного боксёра обвинили в жестокой расправе над беременной подругой

Пуэрто-риканского боксёра Феликса Вердехо задержали по обвинению в похищении и убийстве любовницы Кейшли Родригес, находившейся на втором месяце беременности. Об этом сообщает газета Washington Post.

Отмечается, что обвинения спортсмену предъявили спустя два дня после обнаружения тела 27-летней девушки недалеко от Сан-Хуана. На допросе Вердехо признал свою вину, однако со следствием сотрудничать отказался.



По версии правоохранителей, боксёр ударил подругу по лицу, после чего накачал её наркотиками. Затем он обмотал девушке руки и ноги проволокой, привязал к телу груз и сбросил с моста в залив. Предполагается, что Вердехо перед этим также выстрелил в пассию.

"Он угрожал ей и раньше, чтобы она не рожала, сделала аборт, потому что у него есть семья, он боксёр и общественный деятель", — сообщила журналистам мать убитой девушки.

К слову, официально Вердехо женат, но его роман с жертвой продолжался несколько лет. Отмечается, что они дружили со школы.

За профессиональную спортивную карьеру Феликс Вердехо провёл 29 боёв, потерпев всего два поражения. В 2012 году боксёр участвовал в Олимпийских играх в Лондоне. Ему удалось дойти до четвертьфинала, где он уступил украинцу Василию Ломаченко, который в итоге выиграл турнир.

Ранее чудовищная трагедия разыгралась в Алма-Ате, где 19-летняя студентка не вернулась домой, и вскоре близкие узнали, что её расчленил медик-интеллигент. Жертва познакомилась с ним в соцсетях и, предположительно, поехала на встречу с преступником по деловому вопросу.

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