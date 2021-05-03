Вакцину "Эпиваккорона" проверят на эффективность против "индийского" штамма ковида
Исследования проведут, как только будут получены образцы новой мутации.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Центр "Вектор" планирует проверить свою вакцину от коронавируса на эффективность от "индийского" штамма инфекции. Об этом сообщила заместитель руководителя центра, разработавшего препарат "Эпиваккорона", Татьяна Непомнящих.
"Сыворотки переболевших эффективно нейтрализуют как референсный штамм, так и британский вариант. При получении нами "индийского" штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса для исследований.
Напомним, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Число заболевших приближается к 20 миллионам, а умерших — больше 219 тысяч. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее 10 тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в Индию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". МИД страны уже выразил благодарность.
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