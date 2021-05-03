Вакцину "Эпиваккорона" проверят на эффективность против "индийского" штамма ковида

"Сыворотки переболевших эффективно нейтрализуют как референсный штамм, так и британский вариант. При получении нами "индийского" штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1" .

Напомним, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Число заболевших приближается к 20 миллионам, а умерших — больше 219 тысяч. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее 10 тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в Индию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". МИД страны уже выразил благодарность.