Учёный назвал страну — "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса

Пандемия коронавируса в Бразилии остаётся вне контроля властей страны, поэтому данное латиноамериканское государство превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов ковида. Такое мнение выразил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку, наряду с высоким уровнем инфицирования, не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

Из наиболее опасных штаммов эксперт выделил "амазонский", который впервые выявили в Манаусе. Как утверждает Альвес, всё более молодые люди начинают входить в группу риска, что приводит к "откату" Бразилии в борьбе с пандемией коронавируса.

Как подчеркнул профессор, вариант вируса, развившийся в Манаусе, распространился по всей Бразилии, так как "никто ничего не контролирует". Учёный утверждает: выявление новых штаммов ковида в этом южноамериканском государстве носит спорадический характер. Из-за этого, когда речь идёт о мутациях, следует иметь в виду худшее развитие событий.

По его словам, фактором риска также служит появление новых штаммов в период вакцинации. Это связано с тем, что контакты вируса с привившимися гражданами создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может сказаться на возникновении новых штаммов, пробивающих "щит антител".

Ранее американцам предрекли отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу.

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