За полторы недели в Екатеринбурге погибли четыре строителя

В Екатеринбурге на стройке в микрорайоне Светлый погиб рабочий. За полторы недели это уже четвёртый подобный случай. Для сравнения, в 2020 году было семь смертей за 11 месяцев, а в 2019 году за 12 месяцев — 13 случаев. Об этом пишет паблик "Типичный Екатеринбург".

Отмечается, что сегодня мужчина скончался на четвёртом этаже строящегося здания. По данным паблика, на месте инцидента после случившегося работала полиция, была вызвана бригада скорой помощи.

Накануне же рабочий погиб на аналогичной площадке на улице Челюскинцев. 30-летний мужчина упал с 16-го этажа. Ему вызвали скорую, но врачи только констатировали смерть рабочего.

А в Оренбургской области ранее 24-летний рабочий медно-серного комбината погиб в результате обрушения на него флюсового бункера загрузки штатных печей.

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