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В Оренбургской области рабочий пытался убежать от завала, но погиб через считаные секунды — видео

Спасти 24-летнего парня не удалось — за несколько часов он задохнулся под смесью для загрузки печей.

26 апреля 2021, 12:59

Фото © YouTube / K Sukitahn

Трагедия произошла в городе Медногорске Оренбургской области. 24-летний рабочий серно-медного комбината находился на смене, когда обрушился флюсовый бункер загрузки шахтных печей. Судя по видео с камер наблюдения, молодой отец почувствовал неладное и попытался сбежать из опасной зоны, но не успел.

Видео © YouTube / K Sukitahn

Поиски парня начались сразу и продолжались несколько часов, пока спасатели не разгребли завалы и не обнаружили его тело. По всем признакам рабочий задохнулся, будучи физически не в состоянии дышать под такими тяжёлыми обломками. Дома парня ждали жена и трое маленьких детей, оставшихся теперь без кормильца.

Фото © "ВКонтакте" / СУ СК России по Оренбургской области

Фото © "ВКонтакте" / СУ СК России по Оренбургской области

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области сообщило на своей странице во "ВКонтакте", что уже разбирается в произошедшем. Была проведена проверка, и уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека").

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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