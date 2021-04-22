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В Омской области парень зарезал свою взрослую подругу, которая совратила его в 15 лет и родила сына

Сейчас дело направлено в суд, в случае признания виновности Павлу грозит до 15 лет за решёткой.

22 апреля 2021, 12:17

Фото © ВКонтакте

Настоящая трагедия развернулась в селе Петрове Тевризского района Омской области. 20-летний Павел Черныш отвёл свою возлюбленную к озеру, где во время начавшейся ссоры напал на Наталью, нанеся 16 ударов ножом. Он сбежал с места преступления и выкинул оружие по дороге домой. Женщина скончалась на месте, где её и обнаружили утром. Об этом Павлу рассказал его отец, и парень решил явиться с повинной.

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

Пара жила вместе пять лет, хотя сошлась необычным образом. Наталья была старше Павла на 10 лет, а когда начался их роман, парню было всего 15. После рождения их общего ребёнка Наталья души в нём не чаяла, делясь на странице во "ВКонтакте" эмоциями: "Счастлива, потому что пою колыбельную, потому что маленькие ручки путают мои волосы, потому что на руках засыпает смысл моей жизни..."

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

А вот молодой отец запаниковал от свалившейся на него ответственности и начал искать любовь на стороне. Из-за чего Наталья не стеснялась закатывать скандалы, ревнуя его ко всем молодым и стройным девушкам. Одна из таких ссор и вспыхнула на берегу озера, приведя к непоправимым последствиям.

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

Павел во всём признался полицейским и подробно описал преступление, однако потом отказался от своих слов. И хоть дождь и плохая погода уничтожили многие улики, у правоохранителей всё равно оказалось достаточно доказательств. Против парня возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), которое передали в суд. Если вина Павла подтвердится, его посадят на срок до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Омской области. И кто теперь займётся воспитанием ребёнка, когда мать погибла, а отец, скорее всего, окажется в тюрьме, — неизвестно.

Найдено тело 7-летней школьницы из Арзамаса, которая пропала с сестрой, гуляя у бабушки в гостях

Найдено тело 7-летней школьницы из Арзамаса, которая пропала с сестрой, гуляя у бабушки в гостях

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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