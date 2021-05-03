Названы имена трёх богатейших россиян

Один из основных владельцев "Норникеля", Владимир Потанин, вновь стал самым богатым человеком России, его состояние увеличилось с января по апрель 2020 года на $2,06 млрд и достигло $32,1 млрд.

Такие данные приводит РИА "Новости" на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). На второй строчке рейтинга расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он стал богаче на $4,57 млрд, его состояние достигло $28,4 млрд. За ним следует основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Прирост его капитала составил $5,19 млрд, он вырос до $28,2 млрд.

В целом совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на $27,94 млрд. Единственной женщиной в их списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Она получила 16-е место со "скромным" результатом $443 млн.

Ранее Forbes составил список российских миллиардеров-холостяков. Некоторые из этих бизнесменов уже были в браке и имеют детей.

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