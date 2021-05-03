Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным
По мнению сенатора, при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между двумя столицами невозможно.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент страны Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой.
"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию", — задался вопросом сенатор в своём телеграм-канале.
Пушков уточнил, что при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между странами невозможно. Парламентарий назвал каждый новый раунд ограничительных мер "мощным ударом по стабильности отношений".
"По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", — подчеркнул член Совфеда.
По мнению Пушкова, никакой стабилизации двусторонних отношений не произойдёт при продолжении абсурдных обвинений, пропагандистских атак на Москву и требований американцев изменить российскую внешнюю политику в отношении Донбасса или Сирии. Он добавил, что "стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и выставления условий и ультиматумов".
Также сенатор обратил внимание на слова Блинкена о том, что нормализация отношений между странами зависит от Москвы. По его словам, это свидетельствует о том, что "сдвигов в позиции Вашингтона не намечается".
"Это старая песня Вашингтона. Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", — резюмировал Пушков.
Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.
Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.
Выбор редакции
Госсекретарь США Блинкен назвал актуальным формат G7
Стали известны планы Байдена на встречу с Путиным
Постпред РФ разъяснил Евросоюзу введённые Москвой контрсанкции
Павел Дуров горячим фото с голым торсом ворвался в ленты Instagram после трёх лет молчания
В Баренцевом море нашли тела ещё двух пропавших рыбаков
Комментариев: 0