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Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным

По мнению сенатора, при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между двумя столицами невозможно.

3 мая 2021, 19:09
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент страны Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию", — задался вопросом сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков уточнил, что при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между странами невозможно. Парламентарий назвал каждый новый раунд ограничительных мер "мощным ударом по стабильности отношений".

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"По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", — подчеркнул член Совфеда.

По мнению Пушкова, никакой стабилизации двусторонних отношений не произойдёт при продолжении абсурдных обвинений, пропагандистских атак на Москву и требований американцев изменить российскую внешнюю политику в отношении Донбасса или Сирии. Он добавил, что "стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и выставления условий и ультиматумов".

Также сенатор обратил внимание на слова Блинкена о том, что нормализация отношений между странами зависит от Москвы. По его словам, это свидетельствует о том, что "сдвигов в позиции Вашингтона не намечается".

"Это старая песня Вашингтона. Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", — резюмировал Пушков.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.

Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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