Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент страны Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию", — задался вопросом сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков уточнил, что при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между странами невозможно. Парламентарий назвал каждый новый раунд ограничительных мер "мощным ударом по стабильности отношений".

"По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", — подчеркнул член Совфеда.

По мнению Пушкова, никакой стабилизации двусторонних отношений не произойдёт при продолжении абсурдных обвинений, пропагандистских атак на Москву и требований американцев изменить российскую внешнюю политику в отношении Донбасса или Сирии. Он добавил, что "стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и выставления условий и ультиматумов".

Также сенатор обратил внимание на слова Блинкена о том, что нормализация отношений между странами зависит от Москвы. По его словам, это свидетельствует о том, что "сдвигов в позиции Вашингтона не намечается".

"Это старая песня Вашингтона. Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", — резюмировал Пушков.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.

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