Сыровар Олег Сирота предложил замену отменённому Октоберфесту

Отмена знаменитого пивного фестиваля "Октоберфест" расстроила, кажется, весь мир, кроме российского сыровара Олега Сироты. Фермер считает сложившиеся обстоятельства прекрасной возможностью для импортозамещения, передаёт телеканал "360".

"В Германии немцы отменили Октоберфест. Что это означает? Это означает, что у нас есть замечательная возможность его импортозаместить. А именно: мы можем предложить миру наш замечательный сырный истринский фестиваль, он называется "Сыр. Пир. Мир", — отметил сыровар.

Сирота подчеркнул, что на фестивале будет представлен не только сыр. Свою продукцию потребителям предложат 30 виноделен и порядка 50 пивоварен. Кроме того, на мероприятии можно будет попробовать огромное количество разных сортов медовухи, сидра и кваса.

"У нас свой Октоберфест будет, ещё почище, чем их! А уж если они свой запрещают, наш может вырасти. Уже в прошлом году он превысил 182 тысячи человек. Так что до Октоберфеста нам ещё раз в пять надо вырасти, и мы его сделаем", — сказал Сирота.

Сыровар призвал людей, расстроенных отменой немецкого фестиваля, не печалиться и приезжать в августе в Истру на "Сыр. Пир. Мир".

Ранее Лайф писал, что власти Германии отменяют знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" второй год подряд. Для этого решения есть несколько причин, одна из которых — невозможность соблюдать масочный режим и дистанцию в шатрах.

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