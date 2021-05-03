Новым главным тренером "Спартака" станет иностранец
Финальную кандидатуру уже одобрил президент клуба Леонид Федун.
Нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско. Фото © Spartak.com
Московский "Спартак" продолжает поиски нового главного тренера и уже определился с потенциальным кандидатом. Об этом сообщил руководитель департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
"Мы вышли на финальную кандидатуру, и клуб начал переговоры по контракту. Федун одобрил нового тренера", — приводит его слова РИА "Новости".
Фетисов также уточнил, что это иностранный специалист, однако не стал раскрывать его национальность.
При этом он предположил, что тренерская позиция не зависит от места команды по итогам сезона. Пока же "Спартак" благодаря победе над тульским "Арсеналом" поднялся на вторую строчку, за два тура до финиша опережая идущий третьим "Локомотив" на одно очко. Напомним, что только второе место даст клубу путёвку в Лигу чемпионов — главный европейский клубный турнир.
Нынешний же наставник красно-белых Доменико Тедеско по окончании сезона покинет свой пост, о чём он объявил в декабре прошлого года.
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