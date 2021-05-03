Полиция Германии раскрыла тайную сеть любителей детского порно в Даркнете

Немецкая полиция раскрыла платформу с детской порнографией Boystown, как минимум с 2019 года существовавшую в Даркнете — анонимном сегменте Интернета. Сеть насчитывала более 400 тысяч участников по всему миру. Власти страны называют её крупнейшей. Об этом сообщает Reuters.

Три предполагаемых злоумышленника, которые распространяли детскую порнографию, задержаны полицейскими в Баварии, Гамбурге и Парагвае. Они подозреваются в том, что были администраторами платформы, предоставляли ей техническое обеспечение. Ещё один задержанный — 64-летний житель Гамбурга. Как предполагают оперативники, он был одним из самых активных пользователей сети и сделал на платформе свыше 3500 записей.

Трое задержанных в ФРГ с 15 апреля находятся в предварительном заключении, четвёртый фигурант дела, как ожидается, будет экстрадирован в Германию из Парагвая.

Ранее сообщалось, что россиянка снимала порно с собственными детьми и распространяла в Сети. Женщина во всём призналась, её арестовали. Теперь горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.

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