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Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат

По его словам, перемены приведут к сохранению договорённостей и возможности не упускать важные вопросы на встречах.

3 мая 2021, 17:46
<p>Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky</p>

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Украина планирует отказаться от минского формата переговоров по ситуации в Донбассе, если его не получится реанимировать. Об этом заявил председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Если мы увидим, что это либо попытка как-то отойти от главного вопроса о мире в Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, а не только поддерживать, а сам буду просить — идти с минского формата", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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Он предложил внести некоторые изменения в нынешний формат для его сохранения. Так, представитель Киева указал на необходимость объединения накопленных за семь лет вопросов в кластеры, которые можно рассматривать вместе. В таком случае не будут упущены важные моменты.

Кроме того, необходимо усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня, заявил Кравчук. К этому уже есть первые маленькие шаги благодаря документу, который предложила Россия.

Ещё одним улучшением может стать перенос места переговоров в Европу и привлечение к ним чиновников более высокого уровня.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе. По его словам, Киев перестал соблюдать перемирие спустя месяц после его объявления. Теперь же атаки происходят по несколько раз в день. Он также заявил о готовности к диалогу с Киевом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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