Госсекретарь США Блинкен назвал актуальным формат G7
Встреча глав МИД "Группы семи", которая проходит в Лондоне 3 мая, стала первой очной за последние три года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA
Встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7) сохраняет актуальность, несмотря на то что в этом объединении нет ни России, ни Китая, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Считаю, что G7 полностью соответствует цели. И она особенно соответствует сейчас. Мы видим это в лидерстве Соединённого Королевства — при подготовке нынешней очень мощной повестки дня ["семёрки"] и привлечении к совместной работе других критически важных стран", — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен также выразил надежду, что в нынешнем составе главы МИД стран G7 смогут "усилить эффект и умножить результаты" совместной работы. Добавим, что глава Госдепа прибыл в Лондон для участия в саммите G7.
Ранее глава МИД Германии назвал встречу G7 шансом на углубление диалога после смены власти в США. По словам Хайко Мааса, за три прошедших года мир не останавливался и продолжал развиваться. При этом те, кто планирует преобразовать его в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали участников G7.
Лента новостей
Выбор редакции
Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным
Президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО
Стали известны планы Байдена на встречу с Путиным
Клава Кока заинтриговала поклонников снимком в свадебном платье с помолвочным кольцом
Павел Дуров горячим фото с голым торсом ворвался в ленты Instagram после трёх лет молчания
Комментариев: 0