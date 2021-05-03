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Глава МИД Германии назвал встречу G7 шансом на углубление диалога после смены власти в США

Саммит, который проходит в Лондоне 3 мая, стал первым очным за последние три года.

3 мая 2021, 13:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKJCOrOHpRw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">g7</a></p>

Фото © Instagram / g7

Встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7) станет возможностью участникам углубить диалог после смены власти в США. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Ближайшая встреча G7, которая начинается 3 мая, станет первой очной за последние три года.

"Лондон является первой возможностью для углублённого стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации Байдена. Мы хотим использовать этот шанс", — сказал Маас.

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По его словам, за три прошедших года мир не останавливался и продолжал развиваться. При этом те, кто планирует преобразовать его в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали участников G7.

Ранее Хайко Маас назвал условие улучшения отношений России и Евросоюза. По его словам, стремление НАТО к диалогу с РФ может привести к решению многих международных конфликтов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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