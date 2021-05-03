Глава МИД Германии назвал встречу G7 шансом на углубление диалога после смены власти в США

Встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7) станет возможностью участникам углубить диалог после смены власти в США. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Ближайшая встреча G7, которая начинается 3 мая, станет первой очной за последние три года.

"Лондон является первой возможностью для углублённого стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации Байдена. Мы хотим использовать этот шанс", — сказал Маас.

По его словам, за три прошедших года мир не останавливался и продолжал развиваться. При этом те, кто планирует преобразовать его в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали участников G7.

Ранее Хайко Маас назвал условие улучшения отношений России и Евросоюза. По его словам, стремление НАТО к диалогу с РФ может привести к решению многих международных конфликтов.

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