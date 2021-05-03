Культовая военная драма Элема Климова "Иди и смотри" выйдет в повторный прокат в России

В преддверии Дня Победы, 6 мая, в повторный прокат на большие экраны выходит культовый фильм "Иди и смотри" советского режиссёра Элема Климова. Съёмки для Алексея Кравченко, сыгравшего главную роль в киноленте, не прошли бесследно, ведь пережить все ужасы ему пришлось практически по-настоящему.

"Мне сказали: "Твоя мама умерла. Какой будет твоя реакция?" Я плакал, приговаривал: "Мама, мамочка!" Видимо, у меня всё получилось, потому что на следующий день я ехал на киностудию знакомиться с Элемом Климовым. Он сказал, что надо посмотреть документальный фильм и если мне станет плохо, страшно, то можно встать и выйти. Это была трёхчасовая хроника из концлагерей", — рассказал Кравченко в интервью газете "Петербургский дневник", комментируя встречу с режиссёром, предшествующую пробам.

Поскольку кинокартина переполнена ужасающими сценами, с юным актёром на площадке работали психотерапевты и даже гипнологи. По словам Кравченко, выделить самую сложную сцену невозможно, так как за девять месяцев съёмок их было немало. Однако известный эпизод с настоящим убийством коровы в его памяти отложился навсегда.

"Мне было её очень жаль, но Элем Германович говорил, что она больная, что такая у неё участь. Когда начали стрелять, корова неожиданно встала на дыбы, а затем рухнула на то место, где я лежал. Не помню, как оказался на коленях у абсолютно белого Элема Германовича, он прошептал: "Ползи к ней". И я в шоке вернулся к корове. Я даже плакать не мог от ужаса", — вспоминает актёр.

"Иди и смотри" — двухсерийная художественная картина, снятая в жанре военной драмы. Авторы сценария — Алесь Адамович и Элем Климов. Фильм снимали в павильонах киностудий "Беларусьфильм" и "Мосфильм" к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картина рассказывает о событиях в Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — мальчик, ставший свидетелем зверств немецких карателей.

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