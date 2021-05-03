Экс-депутат Рады предрёк Украине разрушительный ответ России из-за водной блокады Крыма

Россия может в любой момент дать жёсткий ответ на водную блокаду Крыма, обрушив любую отрасль экономики Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Он напомнил слова одного украинского политика о том, что полуостров не получит воду даже в том случае, если русские захватят Северо-Крымский канал, и заметил, что при таких заявлениях ни о каких переговорах Москвы и Киева не может идти и речи.

"Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путём — от электроэнергии. Качнут Белорусскую АЭС, и здесь всё ляжет", — сказал Червоненко в эфире телеканала "Наш".

Экс-депутат добавил, что Украина водной блокадой нарушает международное право, действия властей подпадают под понятие "геноцид", причём как экологический, так и гуманитарный.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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