Экс-депутат Рады предрёк Украине разрушительный ответ России из-за водной блокады Крыма
Власти Незалежной своими действиями, подпадающими под понятие "геноцид", нарушают международное право, заметил он.
Фото © Pixabay
Россия может в любой момент дать жёсткий ответ на водную блокаду Крыма, обрушив любую отрасль экономики Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.
Он напомнил слова одного украинского политика о том, что полуостров не получит воду даже в том случае, если русские захватят Северо-Крымский канал, и заметил, что при таких заявлениях ни о каких переговорах Москвы и Киева не может идти и речи.
"Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путём — от электроэнергии. Качнут Белорусскую АЭС, и здесь всё ляжет", — сказал Червоненко в эфире телеканала "Наш".
Экс-депутат добавил, что Украина водной блокадой нарушает международное право, действия властей подпадают под понятие "геноцид", причём как экологический, так и гуманитарный.
Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.
Выбор редакции
Депутат случайно "засветил" на телефоне порносайт прямо во время заседания Рады
Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат
Павел Дуров горячим фото с голым торсом ворвался в ленты Instagram после трёх лет молчания
Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным
В Баренцевом море нашли тела ещё двух пропавших рыбаков
Комментариев: 0