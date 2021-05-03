В Баренцевом море нашли тела ещё двух пропавших рыбаков
Судьба одного по-прежнему остаётся неизвестной, его поиски продолжаются.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
В акватории Баренцева моря нашли тела ещё двух рыбаков, попавших в шторм у села Териберка. Спасатели разыскивают последнего из тех, кто ушёл в море на рыбалку и пропал без вести, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.
"Найдены тела ещё двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", — пояснил собеседник агентства.
Напомним, о том, что с рыбаками пропала связь, стало известно 1 мая. Они не вернулись, когда после рыбалки три маломерных судна потеряли ход.
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