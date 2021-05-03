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В Баренцевом море нашли тела ещё двух пропавших рыбаков

Судьба одного по-прежнему остаётся неизвестной, его поиски продолжаются.

3 мая 2021, 19:03
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

В акватории Баренцева моря нашли тела ещё двух рыбаков, попавших в шторм у села Териберка. Спасатели разыскивают последнего из тех, кто ушёл в море на рыбалку и пропал без вести, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

"Найдены тела ещё двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", — пояснил собеседник агентства.

Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков найдены мёртвыми

Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков найдены мёртвыми

Напомним, о том, что с рыбаками пропала связь, стало известно 1 мая. Они не вернулись, когда после рыбалки три маломерных судна потеряли ход.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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