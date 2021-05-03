Павел Дуров горячим фото с голым торсом ворвался в ленты Instagram после трёх лет молчания
Один из самых завидных холостяков мира вновь порадовал публику, оставив при этом загадочную надпись под снимком.
Павел Дуров. Фото © Instagram / durov
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров вернулся в "Инстаграм" спустя три года и опубликовал фотографию из Дубая с голым торсом.
На снимке миллиардер сидит у берега в позе для медитаций. Его глаза прикрыты, однако уверенное выражение лица направлено куда-то вдаль. Фон за Дуровым размытый, при этом можно заметить мягкий арабский закат.
"Внешний мир — это отражение внутреннего", — загадочно подписал завидный холостяк фотографию.
Последний раз Дуров активничал в "Инстаграме" в апреле 2018 года, когда показал снимок с голым торсом из пустыни Дубая.
Ранее Лайф рассказывал, что компания Telegram Group выпустила облигации на 750 миллионов долларов. В продажу они поступят уже 6 мая. Вместе с новым займом долг владельцев мессенджера составит почти два миллиарда долларов.
Выбор редакции
Telegram выпустил облигации на 750 млн долларов
Одиноки и чертовски богаты: Forbes составил список российских миллиардеров-холостяков
Учёный назвал страну — "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса
Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным
В Баренцевом море нашли тела ещё двух пропавших рыбаков
Комментариев: 0