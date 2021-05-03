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Павел Дуров горячим фото с голым торсом ворвался в ленты Instagram после трёх лет молчания

Один из самых завидных холостяков мира вновь порадовал публику, оставив при этом загадочную надпись под снимком.

3 мая 2021, 19:14
<p>Павел Дуров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COaTBewMbhO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durov</a></p>

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров вернулся в "Инстаграм" спустя три года и опубликовал фотографию из Дубая с голым торсом.

На снимке миллиардер сидит у берега в позе для медитаций. Его глаза прикрыты, однако уверенное выражение лица направлено куда-то вдаль. Фон за Дуровым размытый, при этом можно заметить мягкий арабский закат.

"Внешний мир — это отражение внутреннего", — загадочно подписал завидный холостяк фотографию.

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

Последний раз Дуров активничал в "Инстаграме" в апреле 2018 года, когда показал снимок с голым торсом из пустыни Дубая.

Ранее Лайф рассказывал, что компания Telegram Group выпустила облигации на 750 миллионов долларов. В продажу они поступят уже 6 мая. Вместе с новым займом долг владельцев мессенджера составит почти два миллиарда долларов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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