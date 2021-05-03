Клава Кока заинтриговала поклонников снимком в свадебном платье с помолвочным кольцом
Публикация певицы и фраза "Пора, походу" заставили фанатов задуматься о вероятной скорой свадьбе девушки.
Фото © Instagram / klavacoca
Популярная 24-летняя певица и блогерша Клава Кока легко делится с фолловерами подробностями, касающимися работы. Но личную жизнь предпочитает держать в секрете. Поэтому серия сториз в "Инстаграме", на которых девушка предстала в белоснежном платье, приятно удивила и обрадовала её поклонников. К тому же звезда показала кольцо на безымянном пальце.
На кадрах Клава стоит посреди огромного зала в кружевном платье в пол, а рядом играет оркестр. Образ девушки максимально нежный и утончённый, на лице отсутствует привычный дерзкий макияж. Игривую натуру выдают лишь кроссовки на платформе, которые певица показала, приподняв подол.
"Пацана не скрыть за широкими штанами!" — шутит Клава. Далее в сториз она отмечает, что рассматривает возможность выйти замуж. "Пора, походу", — подписала певица фото со счастливой улыбкой.
О том, что это всё значит, Клава Кока обещала рассказать позднее. А пока поклонники певицы разделились на два лагеря. Одни считают, что видели кадры будущего клипа, а вторые искренне надеются на предстоящую свадьбу.
Ранее стало известно, за что Клава Кока благодарна Пугачёвой.
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