Пентагон увидел "ещё много войск" России у границы Украины
Официальный представитель ведомства уверен, что до сих пор неясно до конца, каковы намерения российских военных.
Джон Кирби. Фото © AP / ТАСС
Несмотря на недавний отвод сил, у границы с Украиной ещё много российских войск. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.
"Там ещё много войск… До сих пор неясно до конца, каковы были их намерения", — сказал Кёрби на брифинге.
Лайф рассказывал, что 22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южной границы России. По словам Шойгу, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. В связи с этим глава Минобороны отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.
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