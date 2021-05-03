Пентагон увидел "ещё много войск" России у границы Украины

Несмотря на недавний отвод сил, у границы с Украиной ещё много российских войск. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Там ещё много войск… До сих пор неясно до конца, каковы были их намерения", — сказал Кёрби на брифинге.

Лайф рассказывал, что 22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южной границы России. По словам Шойгу, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. В связи с этим глава Минобороны отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.