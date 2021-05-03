"Выстояла": Российская чемпионка мира по шашкам рассказала, как её приняли в Польше

Россиянка Тамара Тансыккужина, которая защитила титул чемпионки мира по шашкам, заявила, что не заметила негативного к себе отношения в Польше. По её словам, все относились к ней весьма доброжелательно.

"Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой", — отметила Тансыккужина в беседе с журналистами.

Она призналась, что довольна и рада своей победе на турнире. Тансыккужина также поблагодарила всех болельщиков и тренерский штаб.

"Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала", — уточнила россиянка.

Она призналась, что этот турнир оказался для неё самым сложным и долгим. Тансыккужина также особо отметила свою соперницу из Польши, назвав её опытным бойцом.

"В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку", — резюмировала россиянка.

Ранее сообщалось, что россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв в Варшаве представительницу Польши Наталью Садовскую. Напомним, особое внимание к этой игре было приковано из-за инцидента, имевшего место 27 апреля. Тогда флаг России и стикер с триколором убрали со стола прямо во время финального матча.

Авторы