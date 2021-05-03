В Приморье домашняя кошка взяла на воспитание леопардовых котят

Обыкновенная кошка стала приёмной мамой для диких амурских леопардовых котят. Кошка ухаживает за ними, как за родными: вылизывает, а в первые дни аккуратно обработала пуповину. Новорождённых котят не приняла родная мама, но от смерти их спасла деревенская кошка Мася.

Как пишут "Вести: Приморье", вместе с дикими котятами с кошкой воспитываются и её родные малыши. В Спасске-Дальнем кошка Мася окотилась в тот же момент, что и леопардовая Забава. Кошка уделяет всем своим котятам одинаковое внимание.

"Кошка Забава их родила и не проявляла к ним никакого интереса, она возле них не находилась даже. Но, когда наш зоотехник Алёна проходила рядом, Забава подбегала и показывала ей всячески: вот, у меня родилось, что с этим делать? Мы наблюдали за этим три часа. Котята были не вылизаны, у них не были откусаны пуповины, и, конечно, малышам было очень плохо. Ещё буквально 15–20 минут — малыши бы просто погибли от переохлаждения", — рассказал директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.

Специалисты уверены, что леопардовая мама просто не знала, как передать материнскую любовь своим деткам. Леопардовую кошку обнаружили, когда ей не было даже годика, беспомощной у дороги. Зато приёмная Мася теперь позаботится о малышах.

А в Златоусте Челябинской области собака выхаживает брошенного котёнка. Малыша случайно обнаружили в завязанном пакете в мусорном баке и отвезли домой к волонтёру Оксане.

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