Первая партия "Спутника V" поставлена в Шри-Ланку

В Шри-Ланку доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в официальном аккаунте препарата в "Твиттере".

"Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку", — говорится там.

Островное государство одобрило экстренное применение российского препарата ещё в начале марта, затем местный кабмин утвердил планы о закупке вакцины.

"Спутник V" уже одобрен в 64 государствах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составляет 97,6%. Таковы данные, полученные по результатам анализа 3,8 млн случаев применения препарата.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

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