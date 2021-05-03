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Первая партия "Спутника V" поставлена в Шри-Ланку

Этот российский препарат уже одобрен в 64 государствах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек.

3 мая 2021, 23:06
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

В Шри-Ланку доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в официальном аккаунте препарата в "Твиттере".

"Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку", — говорится там.

Островное государство одобрило экстренное применение российского препарата ещё в начале марта, затем местный кабмин утвердил планы о закупке вакцины.

Эксперт предположил, как долго ЕС будет тянуть с регистрацией "Спутника V"

Эксперт предположил, как долго ЕС будет тянуть с регистрацией "Спутника V"

"Спутник V" уже одобрен в 64 государствах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составляет 97,6%. Таковы данные, полученные по результатам анализа 3,8 млн случаев применения препарата.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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