"Может, тебе рыло раскрошить?" В клубе рассказали детали пьяного дебоша лидера The Hatters

Сотрудники клуба рассказали детали пьяного дебоша с участием лидера группы The Hatters. Видео © Telegram / Ni Mash

Сотрудники клуба Tago Mago в Нижнем Новгороде, в котором лидер российской группы The Hatters Юрий Музыченко вместе с товарищами устроил пьяный дебош, рассказали детали инцидента. По словам работника заведения Алексея, компания, в которой находился музыкант, спустя некоторое время нахождения в клубе выпила столько, что перестала себя контролировать и начала угрожать.

"Завязали словесную перепалку, после чего начали угрожать физической расправой. В том числе один из участников произошедшего пару раз прямым текстом сказал: "Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?" — приводит телеграм-канал Ni Mash слова Алексея.

Как утверждает сотрудник клуба, Музыченко повалил работницу заведения на пол. После этого компанию попросили покинуть заведение, та отреагировала резко. Сама же сотрудница клуба Анастасия рассказала, что музыкант её потряс, после чего девушка его толкнула.

В свою очередь представители группы The Hatters прокомментировали произошедшее на своей странице в "Инстаграме". Они подтвердили, что музыканты в "приподнятом состоянии" посетили данное заведение и там действительно произошёл конфликт.

"Да, Юра [Музыченко], как всегда, отправился на "альтернативный" концерт, так как интересуется "муздвижем". И действительно у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара", — отметили представители коллектива.

Они назвали заявления об угрозах ножом "дикими фантазиями": якобы видео с места инцидента свидетельствует об отсутствии оружия. Также группа опровергла "действия сексуального направления".

"Юра отдыхал с женой и друзьями, а обвинения в применении любого вида насилия — лишь "горячий" заголовок. Желание пропиариться, к сожалению, зашкалило, но местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги (есть скрины)", — сказано в заявлении.

В The Hatters уверены, что столкнулись с артистами, которые готовы к клевете ради денег и популярности. Группа намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

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