"Вырезал главный месседж": Ивангай обвинил Дудя в трусости

Известный блогер Иван Рудской, который знаком поклонникам под псевдонимом Ивангай, после интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о том, какой отрывок в итоге не попал в видео. Молодой человек также обвинил своего коллегу по "Ютубу" в трусости.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД и репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", — написал Ивангай на своей странице в "Твиттере".

После этого многие пользователи сразу начали спрашивать, почему это не вошло в интервью. В ответ блогер обвинил Дудя в трусости и предположил, что этот фрагмент был вырезан из интервью, поскольку его содержание "запрещено законом Российской Федерации".

Напомним, в марте Юрий Дудь на своём ютуб-канале опубликовал интервью с блогером Ивангаем, который был популярен в начале 2010 года. Во время разговора парень рассказал, куда исчез, почему сейчас занимается музыкой, а заодно упомянул об употреблении запрещённых веществ и об отношениях с Марьяной Ро.

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