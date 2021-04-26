Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя

О каком конкретно ролике блогера идёт речь, в полиции не уточнили.

26 апреля 2021, 10:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BT-4_X-DAma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurydud</a></p>

Фото © Instagram / yurydud

Главное управление МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки одного из интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", — приводит её слова ТАСС.

"Жесточайшая пропаганда": Екатерина Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

"Жесточайшая пропаганда": Екатерина Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

Напомним, в начале апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. О каком именно ролике идёт речь, не уточнялось.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МВД попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков

5 апреля, 04:09

"Простите все, кто в меня верил": Старший брат тиктокера Дани Милохина сбежал из наркоклиники

вчера в 18:34

Более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

сегодня в 10:41

Российские школьники смогут отдыхать в летних лагерях за пределами регионов проживания

сегодня в 10:35

"Я не была готова к такому": Ани Лорак раскрыла, что Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним

сегодня в 10:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1