МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя
О каком конкретно ролике блогера идёт речь, в полиции не уточнили.
Фото © Instagram / yurydud
Главное управление МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки одного из интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", — приводит её слова ТАСС.
Напомним, в начале апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. О каком именно ролике идёт речь, не уточнялось.
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