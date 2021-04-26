МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя

Главное управление МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки одного из интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", — приводит её слова ТАСС.

Напомним, в начале апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. О каком именно ролике идёт речь, не уточнялось.

Авторы