В Кремле отреагировали на признание "Медузы" иноагентом
Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание обязано маркировать свою продукцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал включение "Медузы"* в список СМИ-иноагентов. Представитель Кремля считает необходимым руководствоваться вынесенным решением.
"Принято решение законное, которое объявило "Медузу" иноагентом. Я просто не понимаю, что ещё здесь можно добавить? Я здесь не могу ничего объяснить, я только в данном случае предлагаю руководствоваться принятыми решениями", — подытожил он.
Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.
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Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на СМИ со статусом иностранных агентов за отсутствие такой маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч. А ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.
* Внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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