В Кремле отреагировали на признание "Медузы" иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал включение "Медузы"* в список СМИ-иноагентов. Представитель Кремля считает необходимым руководствоваться вынесенным решением.

"Принято решение законное, которое объявило "Медузу" иноагентом. Я просто не понимаю, что ещё здесь можно добавить? Я здесь не могу ничего объяснить, я только в данном случае предлагаю руководствоваться принятыми решениями", — подытожил он.

Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.

Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на СМИ со статусом иностранных агентов за отсутствие такой маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч. А ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.

* Внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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