"Мы пойдём в кассацию": Шота Горгадзе обжалует приговор убившему педофила уфимцу

Адвокат Владимира Санкина Шота Горгадзе рассказал о намерении обжаловать приговор. Видео © LIFE

Известный адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы жителя Уфы Владимира Санкина, рассказал, что будет добиваться окончательной отмены приговора своему подзащитному. Санкин до смерти забил мужчину, заподозрив в педофилии, и теперь должен провести в колонии шесть лет. Приговор осуждённому смягчил Верховный суд Башкирии.

"Единственное, что мы здесь ждали и что было бы справедливым, — это отмена приговора и направление дела на новое рассмотрение. Но, к сожалению, судебная коллегия Верховного суда Республики Башкортостан не решилась на это, по какой причине, мне непонятно. Поэтому мы пойдём в кассацию. У меня нет сомнений, что кассация отменит этот приговор", — пояснил Шота Горгадзе Лайфу, комментируя смягчение приговора Владимиру Санкину.

Адвокат также отметил, что сам Санкин ни о чём не жалеет и остаётся в полной уверенности, что поступил справедливо по отношению к убитому, поскольку защищал интересы детей. По словам Горгадзе, смягчение приговора не имеет ничего общего с законностью и справедливостью. А "подачка" в два года снижения не просто не устраивает его, а профессионально злит, добавил адвокат.

Напомним, 30 января 2020 года к Санкину на улице подбежал 14-летний мальчик и попросил спасти его друга, которого удерживал в квартире неизвестный мужчина, — он якобы просил подростков раздеться и угрожал топором. Владимир, не раздумывая, поднялся в ту квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил травмы, от которых скончался в больнице.

Обвинение настаивало на том, что погибший не пытался преследовать подростков и никакой необходимости в столь радикальных действиях Санкина не было, достаточно было просто позвонить в полицию. Несмотря на то что многие люди поддержали самосуд и даже запустили массовые петиции в защиту Санкина, суд присяжных признал его виновным в жёсткой расправе. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позднее Верховный суд Башкирии смягчил приговор. Теперь Санкин должен будет отбыть шесть лет в колонии вместо восьми.

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