Лидер группы The Hatters устроил пьяный дебош в нижегородском клубе

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в клубе в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Ni Mash

Лидер российской группы The Hatters Юрий Музыченко, известный также по сотрудничеству с группой Little Big, устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде. Музыкант приехал в город с гастролями и вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами посетил заведение Tago Mago.

Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, который опубликовал видео инцидента, Музыченко был "изрядно навеселе". Отмечается, что артист вступил в перепалку с персоналом клуба и пригрозил ножом. На кадрах с места событий видно самого Музыченко, который весьма грубо и на повышенных тонах общается с представителями заведения.

В итоге сотрудники клуба выпроводили гостей, но был сорван концерт Антона Рипатти. Представители клуба рассказали, что пытались связаться с менеджерами коллектива, чтобы разрешить конфликт, однако те на контакт не пошли.

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