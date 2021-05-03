Лидер группы The Hatters устроил пьяный дебош в нижегородском клубе
Судя по кадрам с места инцидента, музыкант был "изрядно навеселе". В определённый момент между ним и персоналом заведения возник конфликт, компания, в которой был Музыченко, начала угрожать ножом работникам клуба.
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в клубе в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Ni Mash
Лидер российской группы The Hatters Юрий Музыченко, известный также по сотрудничеству с группой Little Big, устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде. Музыкант приехал в город с гастролями и вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами посетил заведение Tago Mago.
Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, который опубликовал видео инцидента, Музыченко был "изрядно навеселе". Отмечается, что артист вступил в перепалку с персоналом клуба и пригрозил ножом. На кадрах с места событий видно самого Музыченко, который весьма грубо и на повышенных тонах общается с представителями заведения.
В итоге сотрудники клуба выпроводили гостей, но был сорван концерт Антона Рипатти. Представители клуба рассказали, что пытались связаться с менеджерами коллектива, чтобы разрешить конфликт, однако те на контакт не пошли.
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