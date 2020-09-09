Смех как оружие пропаганды. Как использовали Лолиту и Юрия Музыченко в YOUTUBE

Есть такое популярное ютуб-шоу Comment Out. Если вкратце, там есть ведущий и пара приглашённых звёзд-участников, которые должны написать провокационный комментарий под фото определённого человека в "Инстаграме", а в случае отказа — выполнить какое-нибудь неприятное наказание. Некоторые выпуски собирают до десяти миллионов просмотров. Последний был с Лолитой и Юрием Музыченко.

В нём участникам в качестве наказаний предлагали "шутить" про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Юрию Музыченко пришлось делать выбор: либо сравнить флаг белорусской оппозиции с использованной прокладкой, либо выложить в "Инстаграме" фотографию с хабаровскими протестами и написать: "Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Белоруссия! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло".

Юмор музыканту не зашёл, и он отказался от обоих вариантов. В итоге позвали продюсера шоу Александра Гудкова, который предложил ему третий вариант — выпить быстродействующее слабительное. Сейчас под видео 2,5 миллиона просмотров, а дизлайков в два раза больше, чем лайков.

Спустя несколько дней после выхода этого выпуска крупный белорусский сайт Tut.by отреагировал: "Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят — в том числе и наши журналисты. И вы считаете это смешным. Если в первом комментарии это такие нелепые извинения, то это не засчитывается. С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких "шуток". А компания Unilever, которая владеет кучей брендов, среди которых Lipton, Rexona, Calve, заявила, что не подозревала о контенте ролика до его выхода и разочарована им. Ну и отказалась от любого сотрудничества с шоу Comment Out.

В свою очередь компания Chicken Curry, которая занимается созданием шоу Comment Out, поняла, что можно потерять кучу денег, и извинилась в соцсетях, написав: "Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша самоцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей. Мира и добра!"

Сервис "Яндекс. Лавка" тоже отказался от сотрудничества с Comment Out, а затем к ним присоединились "Магнит" и Mars (владеет брендами M&M’s, Snickers, Orbit). Возможно, прямо сейчас кто-то ещё готовит бумаги по расторжению. Вся эта история довольно показательна.

Ребята создают модный и очень популярный контент со своим юмором без границ, при этом периодически опускаясь до кровавой пошлости и сортира. Молодёжи нравится, молодёжь смотрит. Однако вдруг оказывается, что для многих ютуб-зрителей есть святые вещи, в данном случае это митинги в Хабаровске и протесты в Белоруссии. Ну и панки от юмора быстро сливаются, мол, не рассчитали, не оценили обстановку. Забавно, дожили до того, что "ржака" двигает экономику.

Ну и, конечно же, вся Сеть обсуждает эту ситуацию, мол, как же так можно шутить, что за беспредел, "о боже!". Но бесит во всей этой ситуации то, что "святые ютуб-скрижали" не подразумевают каких-то прорусских вещей. То есть издеваться как только можно над представителями (пусть и не всегда приятными) Церкви и над нашей религией в целом — это пожалуйста.

Осмеивать и выстёбывать великий День Победы тоже в принципе можно, потому что слишком много "победобесия" и государственного китча в последнее время. И никто ведь слова назад не берёт и контрактов не лишается. Или, например, в прошлом году был случай, когда в очередном популярном ютуб-выпуске KuJi Podcast стендап-комик Тимур Каргинов с Андреем Коняевым (издатель научно-популярного интернет-издания N+1, основатель сообществ "Лентач" и "Образовач") обсуждали в игривой форме гражданство ДНР, а затем всячески простебали позывные полевых командиров Донбасса. Шутили про Моторолу и телефон, предлагали создать отряд "Чунга-чанга" и всё в таком духе.

У погибших полевых командиров остались жёны, дети, друзья, сослуживцы, 60 тысяч человек, которые вышли проститься с ними. Думаете, кто-то извинился за шутку, просто потому что там вообще-то люди погибают? Или, может быть, об этом писали на популярных интернет-порталах? Типа, ну как же так, это же герои "русской весны", которых к тому же нет в живых, разве так можно?