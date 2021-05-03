Агутин объяснил своё резкое высказывание про песню Манижи для Евровидения
Певец уточнил, что его поняли превратно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.
Манижа и Леонид Агутин. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
Песня Манижи для конкурса Евровидение слаба, но таков выбор зрителя. Так высказался певец Леонид Агутин, объясняя свой недавний резкий комментарий в адрес исполнительницы. По мнению музыканта, его поняли превратно.
"Превратное понимание сказанного — это наше всё! Кого вообще должно волновать моё отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на Евровидение? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чём. Боюсь, что у них полно своих серьёзных вопросов", — написал Агутин на своей странице в "Фейсбуке".
По мнению Агутина, у организаторов конкурса со стороны России тоже может быть своё мнение по поводу песни Манижы, но "зритель выбрал то, что выбрал".
"Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат... Маниже удачи от всей души!" — объяснил свою позицию певец.
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Лайф рассказывал, что ранее Агутин раскритиковал песню Russian Woman, заявив, что с профессиональной точки зрения речь идёт об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
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