Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Агутин объяснил своё резкое высказывание про песню Манижи для Евровидения

Певец уточнил, что его поняли превратно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.

3 мая 2021, 20:58
<p>Манижа и Леонид Агутин. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети</p>

Манижа и Леонид Агутин. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Песня Манижи для конкурса Евровидение слаба, но таков выбор зрителя. Так высказался певец Леонид Агутин, объясняя свой недавний резкий комментарий в адрес исполнительницы. По мнению музыканта, его поняли превратно.

"Превратное понимание сказанного — это наше всё! Кого вообще должно волновать моё отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на Евровидение? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чём. Боюсь, что у них полно своих серьёзных вопросов", — написал Агутин на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению Агутина, у организаторов конкурса со стороны России тоже может быть своё мнение по поводу песни Манижы, но "зритель выбрал то, что выбрал".

"Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат... Маниже удачи от всей души!" — объяснил свою позицию певец.

По пути Little Big: клип Манижи стал самым популярным на канале Евровидения среди конкурсантов 2021 года

По пути Little Big: клип Манижи стал самым популярным на канале Евровидения среди конкурсантов 2021 года

Лайф рассказывал, что ранее Агутин раскритиковал песню Russian Woman, заявив, что с профессиональной точки зрения речь идёт об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1