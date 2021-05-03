Дрифт на BMW у памятника закончился для волгоградца изъятием номеров и штрафом
Водитель нарезал круги на площади Павших Борцов, распугивая другие автомобили. Его нашли и привлекли к ответственности спустя два дня.
Сотрудники Волгоградской госавтоинспекции нашли лихача, который на Первомай устроил дрифт вокруг памятника Александру Невскому. Водителя автомобиля BMW вычислили спустя два дня. Иномарка 27-летнего волгоградца осталась без государственных номерных знаков, а на него составили административный протокол.
"Лихач лишился государственных знаков, в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ", — приводит сайт kp.ru комментарий регионального главка МВД РФ.
Судя по кадрам, которые были сняты во время первого общения лихача с полицией, он не спешил признавать вину, не отвечал на вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, согласно которой вправе не свидетельствовать против себя. Но вдобавок ко всему оказалось, что машина нарушителя не была зарегистрирована в установленном законом порядке.
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Напомним, ранее в Санкт-Петербурге возле многофункционального концертно-спортивного комплекса "Сибур-арена" на Крестовском острове сгорел автомобиль. Это не было случайным возгоранием: инцидент случился, когда водитель автомобиля BMW 6 дрифтовал на площадке перед зданием.
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