Дрифт на BMW у памятника закончился для волгоградца изъятием номеров и штрафом

Сотрудники Волгоградской госавтоинспекции нашли лихача, который на Первомай устроил дрифт вокруг памятника Александру Невскому. Водителя автомобиля BMW вычислили спустя два дня. Иномарка 27-летнего волгоградца осталась без государственных номерных знаков, а на него составили административный протокол.

Судя по кадрам, которые были сняты во время первого общения лихача с полицией, он не спешил признавать вину, не отвечал на вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, согласно которой вправе не свидетельствовать против себя. Но вдобавок ко всему оказалось, что машина нарушителя не была зарегистрирована в установленном законом порядке.