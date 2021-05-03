Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вандалы в Америке нарисовали свастику на мемориале жертвам холокоста

На монументе также появились надписи "1488" и нацистское приветствие "Хай Гитлер".

3 мая 2021, 22:16
<p>Фото © Twitter / cfcantisemitism</p>

Фото © Twitter / cfcantisemitism

Полиция Портленда расследует акт вандализма в отношении мемориала холокоста в городе. На нём неизвестные нарисовали нацистские граффити. Памятник находится в местном парке.

"Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", — говорится в сообщении полиции Портленда.

Вандалы также написали на монументе код нацистов 1488 и приветствие "Хай Гитлер". Кто это сделал, пока не установлено. Виновников ищут.

В США провели акцию солидарности в день скорби по погибшим в одесском Доме профсоюзов

В США провели акцию солидарности в день скорби по погибшим в одесском Доме профсоюзов

Ранее в Америке призвали Байдена и Зеленского "убрать руки прочь" от Донбасса. В США прошёл митинг сторонников ЛНР и ДНР.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1