Вандалы в Америке нарисовали свастику на мемориале жертвам холокоста
На монументе также появились надписи "1488" и нацистское приветствие "Хай Гитлер".
Фото © Twitter / cfcantisemitism
Полиция Портленда расследует акт вандализма в отношении мемориала холокоста в городе. На нём неизвестные нарисовали нацистские граффити. Памятник находится в местном парке.
"Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", — говорится в сообщении полиции Портленда.
Вандалы также написали на монументе код нацистов 1488 и приветствие "Хай Гитлер". Кто это сделал, пока не установлено. Виновников ищут.
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