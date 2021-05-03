Вандалы в Америке нарисовали свастику на мемориале жертвам холокоста

Полиция Портленда расследует акт вандализма в отношении мемориала холокоста в городе. На нём неизвестные нарисовали нацистские граффити. Памятник находится в местном парке.

"Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", — говорится в сообщении полиции Портленда.

Вандалы также написали на монументе код нацистов 1488 и приветствие "Хай Гитлер". Кто это сделал, пока не установлено. Виновников ищут.

Ранее в Америке призвали Байдена и Зеленского "убрать руки прочь" от Донбасса. В США прошёл митинг сторонников ЛНР и ДНР.

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