В работе TikTok произошёл масштабный сбой

В отдельных странах начались проблемы в работе социальной сети TikTok. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, сбои начались с 10:37 по времени Восточного побережья США (17:37 мск). Самые серьёзные неполадки наблюдались в США, Великобритании, Германии и Франции. О проблемах с работой соцсети в России не сообщается.

Downdetector уточняет, что у 74% сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18% не могут зайти в свою учётную запись, ещё 7% не могут опубликовать файлы в соцсети.

В конце апреля пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple. Тогда проблемы чаще всего возникали с iTunes, App Store и Apple Music. Не удавалось подключиться к сервису и войти в учётную запись.

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