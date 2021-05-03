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Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака

В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.

3 мая 2021, 21:17
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после долгих лет в браке. Своё решение пара преподнесла в совместном заявлении, которое миллиардер опубликовал на своей странице в "Твиттере".

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", — сказано в заявлении.

Гейтсы заявили, что за 27 лет брака вырастили трёх замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

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"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", — отметили супруги.

Добавим, что финансовая сторона развода не раскрывается. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Ранее Билл Гейтс дал важный совет 19-летним. Но перед тем, как им воспользоваться, нужно найти интересную работу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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