Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака
В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.
Фото © ТАСС / AP
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после долгих лет в браке. Своё решение пара преподнесла в совместном заявлении, которое миллиардер опубликовал на своей странице в "Твиттере".
"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", — сказано в заявлении.
Гейтсы заявили, что за 27 лет брака вырастили трёх замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", — отметили супруги.
Добавим, что финансовая сторона развода не раскрывается. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
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