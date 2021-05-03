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Между Россией и Венесуэлой открыто прямое авиасообщение

Пока согласованы два рейса в неделю. На первом из них в латиноамериканскую страну полетели журналисты, блогеры и инвесторы.

3 мая 2021, 21:05
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Венесуэлой. Об этом сообщил министр туризма и внешней торговли Али Падрон. Перевозкой пассажиров будет заниматься венесуэльская авиакомпания Conviasa.

"На рейсе из Москвы в Каракас было 90 пассажиров из России, среди них журналисты, блогеры и инвесторы", — написал Падрон в своём аккаунте в "Твиттере".

Пока планируется, что будет два рейса в неделю. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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