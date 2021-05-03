Между Россией и Венесуэлой открыто прямое авиасообщение

Возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Венесуэлой. Об этом сообщил министр туризма и внешней торговли Али Падрон. Перевозкой пассажиров будет заниматься венесуэльская авиакомпания Conviasa.

"На рейсе из Москвы в Каракас было 90 пассажиров из России, среди них журналисты, блогеры и инвесторы", — написал Падрон в своём аккаунте в "Твиттере".

Пока планируется, что будет два рейса в неделю. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

Ранее Лайф писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V" 6 марта. После вакцинации президент пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Вторую дозу венесуэльский лидер получил 26 марта.

Авторы