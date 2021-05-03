Между Россией и Венесуэлой открыто прямое авиасообщение
Пока согласованы два рейса в неделю. На первом из них в латиноамериканскую страну полетели журналисты, блогеры и инвесторы.
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Возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Венесуэлой. Об этом сообщил министр туризма и внешней торговли Али Падрон. Перевозкой пассажиров будет заниматься венесуэльская авиакомпания Conviasa.
"На рейсе из Москвы в Каракас было 90 пассажиров из России, среди них журналисты, блогеры и инвесторы", — написал Падрон в своём аккаунте в "Твиттере".
Пока планируется, что будет два рейса в неделю. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.
Ранее Лайф писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V" 6 марта. После вакцинации президент пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Вторую дозу венесуэльский лидер получил 26 марта.
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