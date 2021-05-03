НАТО задействовало истребители F-35 недалеко от российской границы

На авиабазе Эмари, расположенной под Таллином, состоялась церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщили в Главном штабе сил обороны Эстонии.

"Сегодня на авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие лётчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам. Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют истребители ВВС Италии F-35 Lightning II пятого поколения", — сказано в заявлении ведомства.

При этом глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что внешняя политика России по-прежнему агрессивна, о чём якобы свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границе Украины и в Крым.

"Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям", — уточнил министр.

Ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что осенью ВС США начнут переброску своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Европу в рамках их постоянного размещения на континенте.

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