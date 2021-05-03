Во Франции пожар охватил собор Святых Петра и Павла. Видео © twitter/AntoineBarege

Во Франции пожарные тушат собор Святых Петра и Павла в Лилле. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"В эти минуты спасательные службы борются с пожаром в соборе Святых Петра и Павла в районе Вазем города Лилль", — написал министр в "Твиттере".

Как отмечают французские СМИ, пожарные борются с огнём уже несколько часов, он почти потушен. Причины возгорания в историческом здании предстоит выяснить следствию.

Напомним также о событиях двухлетней давности. В апреле 2019 года знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных около десяти часов. На восстановление здания собрано более миллиарда евро.

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