Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Во Франции пожар охватил собор Святых Петра и Павла

Судя по кадрам с места ЧП, языки пламени спасателям уже удалось подавить. Сейчас они заливают крышу, которая продолжает тлеть.

3 мая 2021, 21:32
<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/wayneoff_/status/1389320623739047936/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wayneoff_</a></p>

Фото © twitter/wayneoff_

Во Франции пожар охватил собор Святых Петра и Павла. Видео © twitter/AntoineBarege

Во Франции пожарные тушат собор Святых Петра и Павла в Лилле. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"В эти минуты спасательные службы борются с пожаром в соборе Святых Петра и Павла в районе Вазем города Лилль", — написал министр в "Твиттере".

На западе Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла

На западе Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла

Как отмечают французские СМИ, пожарные борются с огнём уже несколько часов, он почти потушен. Причины возгорания в историческом здании предстоит выяснить следствию.

Напомним также о событиях двухлетней давности. В апреле 2019 года знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных около десяти часов. На восстановление здания собрано более миллиарда евро.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1