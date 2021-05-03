Под Пермью девушка зарезала пожилых родственников, недовольных её образом жизни

В городе Кунгуре Пермского края арестовали 23-летнюю девушку, которую обвиняют в убийстве пожилых родственников. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, страшное преступление было совершено ещё в конце апреля.

По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире своих родственников — мужчины 1952 года рождения и его супруги 1951 года рождения. Утром 27 апреля девушка, находясь дома, на почве личной неприязни набросилась на них с ножом. Пожилая пара скончалась на месте.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемая дала признательные показания, детально сообщив во время допроса обстоятельства совершённого ею преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте", — уточнили в региональном СК.

Как сообщает kp.ru, изначально девушка утверждала, что её родственников убил некий мужчина в маске, но затем рассказала правду. Её близкие не одобряли образ жизни девушки. Когда она вернулась домой утром, началась ссора, в ходе которой девушка схватила нож и убила пожилых родственников.

Ранее сообщалось, что житель Сургута зарезал соседа за плевок в лицо. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, он уже взят под стражу.

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